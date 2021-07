Zeeleeuw Finley galmt door Harderwijk, volgens hemzelf met een goede reden

VIDEO Wachten op een glimp van Oranjeleeu­win­nen in Harderwijk: ‘Onze hele klas is fan’

30 juni Na de nederlaag van het mannenelftal in Budapest is alle hoop gevestigd op de Oranjeleeuwinnen. Zij trainen in aanloop naar de Olympische Spelen een week lang in Harderwijk en verblijven in Ermelo. Voor de fans een buitenkans om ze te ontmoeten: „Ik wil ze gewoon een keer in het echt zien.’’