Zeerot uit Ermelo start online school: ‘De kunst van goed zeemanschap mag nooit verloren gaan’

Gooi er een dubbeltje in, en hij praat voor een kwartje. Tenminste als het over zijn meest geliefde bezigheid gaat: zeilen. Dan beginnen de ogen van Dex Holland (72) te twinkelen en praat hij in steeds platter Haags honderduit. Hij mag dan in Ermelo wonen, zijn wieg lag in de Hofstad ‘en dat krijg je er echt niet meer uit’, verontschuldigt hij zich nodeloos in de krappe kajuit van zijn scheepje het Stockpaert.