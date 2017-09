Zeker 30 dode schapen gevonden bij veehouderij in Gelderland

Zeewolde betaalt computer voor alle arme schoolgaande kinderen

12:29 Elk kind tussen de 12 en 18 jaar zou in staat moeten zijn een laptop, computer of tablet te kunnen kopen. Ook als daar binnen het gezin eigenlijk geen geld voor is. Dat is de opvatting van de gemeente Zeewolde. Daarom willen burgemeester en wethouders hiervoor per kind 400 euro beschikbaar stellen.