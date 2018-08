Zeldzame kleine heivlinder te zien op de Veluwe

VideoDe kleine heivlinder laat zich zien op de Veluwe, met dank aan De Vlinderstichting. ,,Als we niet hadden ingegrepen, was deze vlinder hier helemaal niet meer geweest", vertelt Kars Veling van De Vlinderstichting. Van de vlindersoort fladderen er in Europa nog geen duizend rond.

De Vlinderstichting heeft plantenbakken ingegraven met verschillende soorten planten. ,,Dit zijn nectarkroegen’’, vertelt Veling. ,,De vlinders komen af op deze planten en vestigen zich dan hopelijk op de Veluwe.’’ Jerrycans met water staan er naast. Vanwege de droogte moet de stichting zelf de plantjes water geven.

Twee andere soorten, de kommavlinder en de heivlinder, komen op de Veluwe relatief veel voor, maar de kleine heivlinder, daar is het allemaal om te doen. ,,Er is nu maar één plek in Nederland waar de vlinder voorkomt, dat is hier op het Kootwijkerzand. In Zuid-Europa komt de soort ook voor en in Duitsland zie je 'm wel eens’’, zegt Veling. Groot is de populatie kleine heivlinders op de Veluwe nog niet. ,,We hebben met tien mensen een hele dag lang intensief gezocht en toen hebben we er maar twintig gevonden.’’

Hulp

De Vlinderstichting wist niet of de bakken resultaat zouden bieden, maar heeft ze toch geplaatst. ,,We zijn ontzettend blij dat de kleine heivlinder hier gezien is. De heide is hier helemaal droog, dus dat is een probleem voor deze soort. Daarom hebben we besloten een handje te helpen.’’

De droogte van de afgelopen weken is niet positief geweest voor de vlinders, vanwege het uitdrogen van de hei. De natte dagen die er aan zitten te komen echter ook niet. Is het dan nooit goed? ,,We moeten het nu gewoon in de gaten blijven houden. De bakken mogen niet overstromen, maar moeten ook niet droog komen te staan. Daarom werken we iedere dag met vrijwilligers om het de vlinders zo aangenaam mogelijk te maken’’, vertelt Veling.

Rupsen

Dat we hier nu een kleine heivlinder zien, betekent niet dat we direct een populatie hebben. ,,De vlinder moet het hier genoeg naar z'n zin hebben om eitjes af te zetten. Volgend jaar kunnen we dan gaan tellen en kijken of we een nieuwe populatie heivlindertjes hebben.’’ Het kan natuurlijk ook nog mis gaan. ,,Maar dan heeft de stichting er in ieder geval alles aan gedaan.’’ Het is daarom te hopen dat de hei niet verder uitdroogt. ,,De rupsen moeten ook kunnen eten’’, legt Veling uit. Afwachten dus.