Zelfs de Friezen staan te juichen bij deze Flevolandse schuit: ‘De deuren gaan overal voor je open’

Vrouwelij­ke politici maar moeilijk te vinden in Oldebroek: ‘Af van idee dat politiek ingewik­keld is’

Oldebroek heeft veruit het laagste aantal vrouwelijke raadsleden in de regio Noordwest-Veluwe. In de gemeente waar afgelopen december nog ophef ontstond over de rol van vrouwen in de politiek, is het hoog tijd voor verandering, vindt huidig CDA-raadslid Renske van der Veen. Al gaat dat niet vanzelf. ,,Veel vrouwen denken te snel: ‘niks voor mij’.’’

13 maart