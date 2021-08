Zelfs met Schumacher als achternaam mag Roel uit Dronten niet naar Formule 1-race in Zandvoort: ‘Heel frustrerend’

Week van tevoren reserveren voor een dagje uit: Pretparken zitten ramvol

15 augustus Topdrukte in het pretpark. Spontaan ‘s morgens bedenken om naar Julianatoren, Walibi of Slagharen gaan, is er niet bij. De pretparken in de regio zitten ramvol. Vakantievierende gezinnen die toch een rondje in de achtbaan willen maken, doen er verstandig aan minimaal een week van te voren te reserveren.