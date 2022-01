Zelfs toen Lara bij een andere club korfbalde deed ze nog vrijwilligerswerk bij haar Unitas in Harderwijk

,,Mijn vader korfbalt en ik samen met mijn broer Mark in de selectie. Een groot deel van ons leven zitten we in hetzelfde team. Korfbal is een echte gezinssport en dat is bij ons dus niet anders. Er zijn meer familieleden die aan korfbal doen. Dat vind ik ook een van de leuke aspecten van de sport. Mannen en vrouwen, samen in een team. En het is een snel spelletje waarbij je veel tactisch moet nadenken.