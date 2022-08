Zes jaar cel voor man uit Harderwijk voor poging doodslag op 7 maanden oude zoontje

Het kindje werd op 28 juli vorig jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen de vader alleen met het kind thuis was. Toen het jongetje in het ziekenhuis in Harderwijk binnenkwam, was hij slap, oogde bleek en had een moeizame ademhaling. Na een eerste behandeling in het Sint Jansdal-ziekenhuis werd het kind overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar het direct is geopereerd. De baby bleek ernstig, potentieel dodelijk hersenletsel te hebben opgelopen. De artsen in Utrecht gingen er serieus van uit dat hij zou komen te overlijden.