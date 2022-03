Zeventig Oekraïense vluchtelingen vinden opvang in Nunspeet, maar aantal is ‘nog beperkt’

Zo’n zeventig Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels onderdak gevonden in de gemeente Nunspeet. De Oekraïners zijn opgevangen in hotel De Hoeve of ondergebracht bij mensen thuis.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in de gemeente wordt opgevangen, is daarmee nog beperkt, stelt Nunspeet. Buiten de dertig weeskinderen en hun begeleiders die zijn opgevangen in hotel De Hoeve, worden de Oekraïners namelijk ook ondergebracht via nunspeetbiedtonderdak.nl.

Via deze site is er inmiddels onderdak gevonden voor dertig vluchtelingen. In totaal zijn er via dit initiatief echter meer dan 150 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen, laat de gemeente Nunspeet weten.

Lange termijn

Daarnaast hebben meerdere recreatieondernemers inmiddels ruimte aangeboden voor opvang op langere termijn. De gemeente Nunspeet is met hen in gesprek over de mogelijkheden.

Nunspeet laat bovendien weten dat het voor de opvang van vluchtelingen geen gebruik gaat maken van Fletcher Hotel de Mallejan in Vierhouten. Volgens de gemeente heeft huisvesting in ‘huiselijke omstandigheden’ namelijk de voorkeur boven opvang van een grote groep in een hotel. Bovendien is dat laatste volgens Nunspeet ‘een erg dure optie’.