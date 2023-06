Zie je veel Duitsers op de snelweg? Dit is de reden

Wesley (26) heeft broek al op de enkels als wandelaar­ster met kind komt aanlopen: ‘Ik ga wel weg’

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen een moeder op 7 augustus 2021 met kinderwagen en hond een frisse neus haalde. Totdat ze tegen de blote piemel van Wesley W. (26) uit Zeewolde aanliep. Hij stond zich midden in de natuur recht voor haar neus af te trekken. De vrouw sloeg op de vlucht en zag W. even later in zijn bedrijfsbus met bedrijfsnaam wegrijden. Via sociale media was hij vervolgens snel gevonden.