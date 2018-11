Zieke boom in Putten vormt nu een zwijnengezin

De boom in kwestie was al twee jaar in slechte staat. Jan van Gessel, opdrachtgever: ,,Toen de gemeente erbij kwam om de boom te beoordelen gaven ze aan dat de boom zo ziek was dat hij een gevaar voor de hele omgeving was. Ze wilden een noodkapvergunning instellen. We hebben de boom laten weghalen,maar de stam bleek nog gezond genoeg om er iets moois van te laten maken.”