Zieke fruitteler Michiel (48) haalt 20.000 euro op, maar krijgt ook keiharde nieuwe klap

Burgemees­ter Ermelo na groen licht voor omstreden eenden­slach­te­rij: tot hier en niet verder

Tot hier en niet verder. Eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo krijgt zijn zin: alle illegale activiteiten waar het bedrijf voor op de vingers is getikt worden alsnog vergund. Tegelijkertijd trekt de gemeente een harde streep, belooft waarnemend burgemeester Dorine Burmanje. ,,Verdere uitbreiding is op de huidige locatie uitgesloten.’’

8 november