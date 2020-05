Ziekenhuis St Jansdal roept op tot waakzaamheid: ’Het coronavirus is nog niet weg!’

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad roept het publiek op tot waakzaamheid, nu morgen - 1 juni - de horeca weer open mag. Ziekenhuisbestuurder Relinde Weil ziet de versoepeling met de nodige spanning tegemoet, zo geeft ze aan. ,,Het is voor ons allemaal fijn dat wij kunnen versoepelen, maar ik vind het ook spannend. Hopelijk gunt iedereen elkaar de ruimte.”

Het is niet voor niets dat St Jansdal met de oproep tot waakzaamheid komt. In het ziekenhuis zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest op het virus. Op een van de verpleegafdelingen was er een corona-uitbraak waarbij zeventien personen betrokken waren. Daarvan zijn er vier positief getest, de overige dertien patiënten zijn negatief getest maar worden uit voorzorg in isolatie verpleegd. Weer ingeplande operaties met betrekking tot de reguliere zorg moesten hierdoor alsnog worden uitgesteld. ,,Corona heeft in de laatste weken enorme impact gehad op onze ziekenhuiszorg”, uit Weil haar zorgen.

Covid-19 nog steeds aanwezig

Volgens het ziekenhuis is waakzaamheid dus geboden. ,,COVID-19 is namelijk nog steeds aanwezig in onze samenleving.” Het ziekenhuis als de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wijst daarom nog een op de landelijke regels die van kracht blijven zoals de anderhalve meter maatregelen of thuis blijven als je verkoudheidsklachten en/of koorts hebt.

Verantwoordelijkheid nemen

Ze roepen samen nadrukkelijk op om de geldende corona-maatregelen strikt in acht te blijven nemen. ,,Laten we genieten van wat de versoepeling ons biedt. Wanneer de 1,5 meter afstand in gevaar komt en de doorstroming op straat of in de winkels niet lukt is het te druk. Volg daarom de looproutes en aanwijzingen op straat. We kunnen dit alleen samen. Met elkaar moeten we verantwoordelijkheid blijven nemen”, aldus Harm-Jan van Schaik, vice voorzitter Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland en burgemeester van Harderwijk.

Volledig scherm In Harderwijk wordt het publiek gewezen op de maatregelen. © St Jansdal