Ziekenhuis St Jansdal schrapt geplande niet-spoedeisende ingrepen tot 17 april

Dodental Heerde loopt op tot twintig: ‘Er ligt een zwarte deken over de gemeen­schap’

20:03 Het dodental loopt in rap tempo op, volgens de laatste schattingen zijn inmiddels rond de twintig mensen in Heerde aan corona overleden. Wat precies de oorzaak is van de explosieve corona-uitbraak in zijn gemeente weet ook loco-burgemeester Jan Berkhoff niet. Wat hij wel weet is dat de grote verbondenheid in het dorp een grote rol speelt.