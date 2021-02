Ziekenhuis St Jansdal slaat alarm over zorgmijders: ‘Er staat hier écht geen meneer corona voor de deur’

VIDEO Liegende wethouder Scholten dubbel onder vuur in Epe. ‘Twee keer geel is rood’

17 februari De liegende wethouder Robert Scholten krijgt donderdag niet één maar twee debatten voor de kiezen, waarin hij zich moet verantwoorden voor de gemeenteraad van Epe. Aanleiding daarvoor zijn nieuwe onthullingen over Scholten afgelopen zaterdag in de Stentor. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de raad een wethouder in één vergadering twee keer op het matje roept voor een integriteitskwestie.