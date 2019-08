Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde

Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en behoud hiervan kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiëntenzorg, vindt het Harderwijks-Lelystadse ziekenhuis. Het Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in mei al voor, in oktober volgen waarschijnlijk meer ziekenhuizen in deze regio.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) adviseerde ziekenhuizen begin dit jaar al te stoppen met de vele keurmerken voor de verschillende categorieën patiëntenzorg. De besturen van de medische staven van zeven ziekenhuizen in midden- en oost-Nederland, waaronder St Jansdal, hebben de koppen bij elkaar gestoken over de keurmerken en komen medio oktober met een gezamenlijk standpunt over keurmerken naar buiten. Welke ziekenhuizen en hun medische staven daar precies bij betrokken zijn, willen ze nog niet kwijt.

Toejuichen

Een woordvoerder van Isala kon zaterdag niet zeggen of Isala een van de zeven ziekenhuizen is die het mes in de zorgkeurmerken zetten. Het Deventer Ziekenhuis behoort daar volgens een woordvoerder niet toe. St Jansdal heeft het besluit afgelopen week ook op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn gezet. Daar regent het steunbetuigingen, vooral van mensen die zelf in de ziekenhuisbranche werkzaam zijn. Vrijwel zonder uitzondering juichen ze het stoppen met zorgkeurmerken toe.

Smiley's

NVZ hoopt dat dit jaar nog, het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met de helft afneemt; er zijn er meer dan honderd met symbolen als vinkjes, lintjes, hartjes of smiley's. Ze variëren van een keurmerk voor gastvrijheidszorg tot een voor goede stomazorg en van Keurmerk Klompvoetcentrum tot Kwaliteitszegel Dermatologie. De actie maakt onderdeel uit van het plan om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te verminderen. “We willen, net als vele andere zorgaanbieders, af van paarse krokodillen in zorgland”, motiveerde Leonie Boven van de Raad van Bestuur de stap in het eigen bedrijfsmagazine.

Lasten

Het extra werk voor verpleegkundigen en artsen zit hem in administratieve lasten en het faciliteren van controleurs en inspecteurs die namens de verschillende keurmerken komen kijken of het ziekenhuis wel voldoet aan de kwaliteitscriteria. Bovendien moeten ziekenhuizen sommige keurmerken ook nog eens betalen voor dat keurmerk. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben is de waarde ervan inmiddels verwaarloosbaar, vinden de ziekenhuizen.

Waarborg