Zijn deze vrachtwagens van Henri uit Wezep en René uit Vaassen de mooiste van Nederland?

Uit 1400 foto’s in het Truckstar Fotojaarboek werden door de lezers twee van de Noord-Veluwe verkozen tot kanshebber. Beiden in een andere categorie. Van der Werfhorst behoort met zijn DAF XF 530 tot de drie overgebleven wagens in de groep ‘losgestort vervoer’. Voor de Scania S450 van Maat geldt hetzelfde in de categorie ‘bulk- en tanktransport’. Per categorie (acht in totaal) wordt een winnaar gekozen en dan is er nog eentje die het mooiste van allemaal is.