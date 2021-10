Zijn rug brak op bodem van het zwembad, nu runt Wijnand (26) in rolstoel een varkensbedrijf

Ellen ten Damme heeft heimwee naar Harderwijk, speciaal lied positief ontvangen in de vissers­stad

4 oktober Het lied dat zangeres Ellen ten Damme aan Harderwijk heeft opgedragen, is met groot enthousiasme ontvangen in de oude vissersstad. ‘Wat een prachtige ode aan onze stad. Dank Ellen’, tweet burgemeester Harm-Jan van Schaik. Het lied ‘De H van Harderwijk’ is gemaakt voor het Erfgoedfestival dat deze maand op diverse plekken in Gelderland wordt gehouden.