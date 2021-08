Zilveren Abdi Nageeye houdt niet van huldigingen, maar voor bijzondere hereniging in Oosterwolde maakt hij graag tijd vrij

Hoe Abdi Nageeye op de Veluwe leerde hardlopen (en de beste van Nederland werd)

5 juli De altijd goedlachse Abdi Nageeye, Nederlands beste marathonloper, werd gepakt door het hardloopvirus op de Veluwe. Daar waar hij de erbarmelijke omstandigheden in zijn thuisland Somalië voor ontvluchtte. In Oldebroek om precies te zijn, werd hij in 2006 opgevangen door Jos en Jantine Boeve. ,,Hij moest 5 kilometer hardlopen om in conditie te blijven voor voetbal, maar was belachelijk snel terug. Ik dacht: dat kan helemaal niet’’, weet Jantine nog.