Zilveren Abdi Nageeye straalt op de basis in Oosterwolde: ‘Dit is mijn thuis’

VIDEO + UPDATEZilverenmedaillewinnaar Abdi Nageeye is zaterdagavond in Oosterwolde door zijn oude clubmaatjes van VSCO '61 in het zonnetje gezet. Letterlijk, want Abdi was het stralende middelpunt. En dat kwam behalve door de avondzon vooral door het warme onthaal op sportpark De Heughte. ‘Dit is mijn thuisbasis'.