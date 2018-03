Zingeving als nieuwe sensatie

Putten krijgt schoongeboend hokje om stem voor gemeenteraad uit te brengen

15:07 Waar op zondag de stem van God is te horen, is het op 21 maart de kiezer die zijn stem laat tellen in de Andreuskerk in Putten. Het is een van de dertien stembureaus die de gemeente rijk is. In plaats van de bijbel regeert nu het stembiljet.