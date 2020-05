‘Zitten ze wel in een eik?’ Niet iedere rups is een eikenprocessierups

De eikenprocessierups maakt ieder jaar weer heel wat los. De angst voor deze jeukrups is niet onterecht, want de brandhaartjes kunnen onder meer een nare uitslag en oogklachten veroorzaken. Maar we moeten ons ook niet gek laten maken: ,,Van de 2.000 rupsensoorten in Nederland is er maar één vervelend. De kans dat je dus een andere rups voor je hebt is vrij groot.’’

Via Twitter wees ecoloog Jan Borst ons op een fout in een artikel over de jeukrups in Ermelo. De gevonden rups blijkt geen eikenprocessierups te zijn, maar een kardinaalsmutsstippelmot. ,,Dit is een totaal onschuldige soort. Ze hebben geen brandharen en veroorzaken geen allergische reacties. Het zijn mooie witte vlindertjes met zwarte stipjes’’, legt Borst uit.

Nesten

Toch heeft de kardinaalsmutsstippelmot wel een overeenkomst met de eikenprocessierups: ,,De enige overeenkomst is dat het ook een soort is dat nesten maakt. In dit geval in een kardinaalsmuts. Ik snap dat wel dat mensen denken: ‘Wat is hier aan de hand?’ En het is ook lastig, omdat er veel foute foto’s verspreid worden. Je ziet allerlei onschuldige rupsen, ook op grote banners.’’

Maar hoe herkennen we dan de echte eikenprocessierups? ,,Zitten ze wel in een eik? Dat is al een mooi begin. Zitten de rupsen in een lage struik zoals de kardinaalsmuts, dan is het niet de eikenprocessierups. Vaak zitten ze in grote groepen. En in dit stadium maken ze nesten in de oksels van eiken.’’

Met branders te lijf