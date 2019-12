Zo gaat de weg tussen Harderwijk en Ermelo er over drie jaar uitzien na groot onderhoud

Gevouwen letter M herinnert aan een moeder die joodse Eva nooit meer zou zien

7:00 ‘De verborgen brieven van Eva en Bram’. Wat klinkt als het begin van een spannend kinderverhaaltje, is in feite de titel van een expositie over het wrange oorlogsverhaal van twee piepjonge Joodse onderduikers in museum Het Pakhuis in Ermelo. Vrijdagmiddag was de opening en Nel Franke (85) was erbij. Zij bewaarde 75 jaar lang een klein, maar ontroerend geschenk van Eva.