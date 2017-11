Zo'n 400 demonstranten verwacht bij Lelystad Airport-protest

Peter Sels lijsttrekker CDA Har­der­wijk-Hier­den

15:13 Peter Sels (53) is lijsttrekker van het CDA in Harderwijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Volgens partijvoorzitter Robert de Vries is Sels de politiek leider van CDA Harderwijk-Hierden en daarom is hij deze week tijdens de ledenvergadering unaniem verkozen als lijsttrekker. De verdere kandidatenlijst wordt in december bekend gemaakt.