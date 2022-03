Zo stemde de Veluwe. Bekijk hier de uitslagen

Epe

Het CDA is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Epe. De christendemocraten hebben Nieuwe Lijn van de troon weten te stoten.

Oldebroek

CVO komt met drie zetels als grote winnaar uit de bus in Oldebroek en gaat SGP langszij (twee zetels). ChristenUnie blijft met zes zetels de grootste in Oldebroek, gevolgd door de lokale ABO (vier zetels). Verrassend is de ene zetel die nieuwkomer Duurzaam Oldebroek in de wacht wist te slepen.

Heerde

Slechts twee stemmen (!) scheelde het ten opzichte van het CDA of GemeenteBelang Boerenpartij was ook de grootste partij van Heerde. Heerde. Maar dat ze de grote winnaar zijn, is al voldoende voor Wim de Weerdt (76). De geëmotioneerde lijsttrekker kon zijn geluk niet op, nu GBP een extra zetel behaalde.

Hattem

De verkiezingen hebben de politieke verhoudingen in Hattem totaal op zijn kop gezet. De nieuwe en enige lokale partij Hattem Centraal komt als grote winnaar uit de bus en haalde de meeste stemmen. CDA en D66 zijn de grote verliezers.

Elburg

Nieuwkomer LEV is met drie zetels de grote winnaar van de verkiezingen in Elburg . Ook Samen Vooruit stevent af op drie zetels. Coalitiepartij Algemeen Belang heeft de meeste stemmen gekregen, op de voet gevolgd door ChristenUnie. Beide coalitiepartijen krijgen vier zetels.

Nunspeet

‘‘Landslide’ in Nunspeet: Gemeentebelang boekt een enorme winst en gaat van zes naar acht zetels. Voortzetting van de huidige coalitie lijkt logisch, maar dat is volgens de winnaars nog niet zeker. ,,We zien dit in elk geval als beloning voor vier jaar keihard werken’’, aldus GB-wethouder en lijstduwer Marije Storteboom.

Harderwijk

Een aardverschuiving in Harderwijk. Met bijna een derde van de stemmen is Harderwijk Anders met grote afstand de grootste partij geworden. De fractie dijt daarmee uit van de huidige zes (van de 29) zetels naar tien. De enige andere stijger is Gemeentebelang, ook een lokale partij. De eenmansfractie krijgt in de nieuwe raad drie zetels. CDA, ChristenUnie en VVD, de huidige coalitiegenoten van Harderwijk Anders leveren fors in.

Ermelo

Een ware politieke aardverschuiving in Ermelo. Nieuwkomer één-Ermelo schiet uit de startblokken en behaalt maar liefst 5 zetels. Het CDA blijft in absolute stemmen de grootste partij, maar levert wel een zetel in. Met 5 zetels delen de christendemocraten de koppositie met één-Ermelo. Grootste verliezer is BurgerBelangen Ermelo (BBE), die twee zetels verliest en op 1 blijft steken.

Putten

In Putten is een ‘kleine politieke aardverschuiving’ gaande, valt te horen in de hal van het gemeentehuis. Lokale partijen Wij Putten en GemeenteBelangen delen de winst met ieder 4 zetels. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP hebben allemaal 3 zetels behaald, waardoor een meerderheid in de raad van 19 zetels onmogelijk is. De terugkeer van de VVD bleek goed voor 2 raadszetels

Nijkerk

Net als elders in Nederland boeken ook de lokale partijen in Nijkerk winst. ,,We zijn super tevreden‘’, reageert lijsttrekker Irene Moes van PRO21, dat een zetel won en uitkomt op zes zetels.

