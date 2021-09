Zo vond Yordi uit Zeewolde na 200 afwijzingen een baan

Vraag bij het nieuws | Poll Dit is waarom voetbal­fans steeds vaker in zwarte kleding naar het stadion komen

25 september Op beelden van de beladen IJsselderby Go Ahead Eagles-PEC Zwolle was te zien dat fans van beide voetbalclubs zich in zwarte kleding hadden gestoken. Ook bij andere voetbalclubs zien we dit modeverschijnsel steeds vaker. Waar komt het vandaan?