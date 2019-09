Zoektocht naar Veluwse grafheuvels overtrof alle verwachtingen

Archeologe Eva Kaptijn is er nog een beetje beduusd van. ,,Voor de start hadden we gehoopt in een half jaar tijd zo’n 200 vierkante kilometer Veluwe in kaart te brengen. Het is tien keer zoveel geworden in slechts vier maanden. Afgelopen donderdag al is de laatste kaart afgerond. We zijn helemaal klaar!’’