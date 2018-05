Hij zegt dat naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat energiebesparing in Ermelo ver achter blijft bij die van de provincie Gelderland en de regio Noord-Veluwe. Momenteel is aardgas in Ermelo verantwoordelijk voor driekwart van het energieverbruik, waarvan het merendeel door het bedrijfsleven verstookt wordt.

Van der Velden: ,,Het wordt een grote actie bij de bedrijven, waarbij we ze bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheden om subsidies te krijgen voor alternatieven. Hoe we het precies gaan doen, moeten we nog verder uitwerken, maar ik verzeker dat het geen kinderachtige actie zal zijn." Verder wijst hij op de campagne 'Van het gas af' die op 22 mei van start gaat in Ermelo-West. ,,Dat moet een voorbeeldwijk worden."

Windmolens

De plaatselijke politiek reageerde dinsdagavond niettemin bezorgd op de uitkomsten van het rapport, omdat ze vreest dat op deze manier de gestelde duurzaamheidsdoelen niet gehaald worden. In 2020 moet er de energieconsumptie met tien procent gedaald èn moet er ook nog eens 10 procent van de energie duurzaam opgewekt zijn (windmolens, zonnepanelen). En in 2030 wil Ermelo energieneutraal zijn.

"Er is nog geen reden tot juichen", vindt Erik van der Weide (CDA). Van der Velde snapt dat wel, maar vindt tegelijk dat er wel degelijk flinke vorderingen zijn gemaakt . "Alles begint bij het creëren van draagvlak. Die stap is de afgelopen jaren wel degelijk gezet. De noodzaak van duurzaamheid zit bij iedereen nu wel tussen de oren. Voor ons de taak om dat om te zetten in een juichstemming."