Zomerse mini-jamboree in Harderwijk

Zo'n 300 scouts uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Nederland zullen deze zomer een week neerstrijken op sportpark Strokel in Harderwijk. Het is de voortzetting van een traditie die vijftig jaar geleden in Apeldoorn begon.

De buitenlandse scouts komen namelijk allemaal uit (voormalige) partnersteden van Apeldoorn: Paisley (Schotland), Gladsaxe (Denemarken), Gagny (Frankrijk), Sutton (England). Alle eerste letters van de deelnemende plaatsen, inclusief Apeldoorn, vormen het woord PAGGS, zoals de samenwerking wordt genoemd. Om de banden warm te houden wordt bij eens in de drie jaar een PAGGS-kamp gehouden. Bij toerbeurt in een van de vijf landen. ,,De laatste keer dat wij aan de beurt waren, was in 2006’’, zegt Theo Oosterkamp, pr-man van de organiserende scouting Regio Rondom de IJssel.

Universeel

De pakweg 300 scouts zullen van 29 juli tot en met 8 augustus neerstrijken bij de Harderwijker scouting op sportpark Strokel. ,,Supergezellig’’, weet Oosterkamp (41) nog van zijn eigen deelnames in het verleden. ,,Een soort mini-wereldjamboree (groot vierjaarlijkse internationaal scoutingkamp, red.). De gemoedelijk scoutingsfeer is universeel, maar je ziet wel verschillen in de beleving tussen de verschillende landen. De Engelse traditie is bijvoorbeeld wat formeler en stijver dan die van de Denen en de Nederlanders.’’