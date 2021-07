Zomerse vrolijkheid op kasteelfair in Heerde: ‘Weer samen op pad, dat is echt genieten’

Jannita van der Hoek uit Nijkerk hoefde niet lang na te denken toen ze hoorde van de fair bij Kasteel Vosbergen in Heerde. ,,Daar gaan we naar toe mam, riep ik. Eindelijk kunnen we er weer een dagje samen op uit, we hebben veel te lang binnen gezeten’’, vertelt de Nijkerkse. ,,Dus daar zijn we dan, lekker aan de koffie op het terras in de stralende zon. En ook al was het weer niet zo mooi, dan waren we toch gegaan. Samen op pad, lekker genieten.’’ Haar moeder Gerda knikt. ,,Dit soort fairs bezoeken, doen we zo graag. Ik houd van breien en haken. Vooral het wollige vind ik heel leuk. Kijk nou toch, hoe schattig die schaapjes!’’