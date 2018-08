Zonnepanelen op vrieshal in Putten is een ideale combinatie

,,Flevo gaat duurzaam,'' zegt financieel directeur Lex Brouwer van het bedrijf aan de Nijverheidsweg op industrieterrein Keizerswoert. Het bedrijf is er in geslaagd de SDE+-subsidie in de wacht te slepen, waardoor de investering zichzelf terugbetaalt in acht jaar.

SDE-subsidie

Dankzij de SDE+-subsidie krijgt het bedrijf vijftien jaar lang 11 cent per kWh opgewekte stroom. Met 1.120 grote zonnepanelen komt de stroomopbrengst naar verwachting op 320.000 kWh per jaar, hetgeen gelijk is aan het verbruik van 100 huishoudens.

,,We hadden een jaar geleden al ingetekend op deze subsidie, maar hij is pas onlangs toegekend,'' verklaart Brouwer de reden waarom Flevo op dit moment overstapt op zonnepanelen. ,,Onze vrieshal is relatief nieuw, dus daar hebben we de zonnepanelen opgelegd. Omdat onze andere gebouwen ouder zijn gaan we daar zo'n investering niet doen, aangezien de panelen minstens acht jaar op een dak moeten kunnen liggen. De investering kost toch 300.000 euro.''

Warm weer

Zonnepanelen op een vrieshal is een ideale combinatie qua duurzaamheid, vindt Brouwer. ,,Als het warm weer is, met veel zon, is de opbrengst van de zonnepanelen hoog. Juist dan gebruikt een vrieshal veel energie.''