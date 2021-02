Zoon (12) uit Nunspeet na woede-uitbarsting: ‘Papa zit aan mij’

Kasboekjes van dorpshui­zen in Oldebroek krijgen opkikker van de gemeente, alleen 't Grinthuus valt buiten de boot

22 februari De kasboekjes van dorpshuizen De Bouwakker in Hattemerbroek, De Heerdt in Oosterwolde en multifunctioneel centrum de Brinkhof in Wezep hebben met financiële covid-steun van de gemeente een flinke opsteker gekregen. De aanvraag van buurthuis ’t Grinthuus in ’t Loo is afgewezen. Dat bestuur wist zelf de broek nog op te houden.