Zoon blijft langer vast voor neersteken vader in Elspeet

Het Baken zorgaanbieder Hof van Blom Hattem

14:25 Het protestants-christelijke Het Baken gaat de zorg in het nieuw te bouwen Hof van Blom in Hattem aanbieden. Daarmee is de gevreesde tweede christelijke woonzorgzone in de Hanzestad min of meer een feit. Maar: ,,Iedereen is welkom.”