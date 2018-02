Zorgbestuurder draait dienst in pyjama voor demente ouderen

Personeel van verpleeghuis De Nieuwe Antoniehof in Epe gaat mogelijk nachtdiensten in pyjama draaien. Bestuurder Laurent de Vries van zorgorganisatie Viattence probeerde afgelopen nacht zelf alvast of zoiets een positieve uitwerking heeft op dementerende bewoners.

De Vries las in een Engelse krant dat die benadering een rustgevende werking zou hebben op mensen met dementie. ,,Zoiets sluit prima aan bij waar wij al mee bezig zijn'', verwijst de bestuurder naar de aanpak in De Nieuwe Antoniehof. Daar wordt op allerlei manieren geprobeerd mensen met dementie een vertrouwd gevoel te geven. Zo is met hulp van het Openluchtmuseum in Arnhem een deel van het zorggebouw ingericht in jaren vijftig-stijl. ,,We richten ons met name op de zintuigen van de bewoners. En op wat ze nog wél kunnen.''

Reacties

Het is na één nachtje pyjama-dienst nog te vroeg om te concluderen of dit een goede volgende stap is. De Vries draaide samen met een collega de rondes in nachtkleding. Het leverde geen enkele reactie op. ,,Het bijzondere was dat bewoners het helemaal niet bijzonder vonden.'' Datzelfde geldt overigens ook voor hem: de bestuurder vond het geen enkel probleem om de handen uit een huiselijke outfit te steken.

Ritme