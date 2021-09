Zorgen in Nunspeet om oplopend aantal coronabesmettingen: 'Houdt u zich juist nu aan de maatregelen’

Raad Ermelo worstelt met eigen rol om vertrouwen inwoners te herwinnen

2 september De boze burgers bleven weg, maar in de tijdelijke vergaderzaal van de gemeenteraad in hotel Heerlickheijd van Ermelo weerklonk gisteravond wel hun frustratie. Raadsleden hadden hun wantrouwende vragen bij het onderzoek naar de hoofdpijndossiers overgenomen. Hoe betrouwbaar is het eindrapport als feiten ontbreken? Waarom was niet met oud-burgemeester Baars gesproken? Wat is precies de inbreng geweest van de wethouders?