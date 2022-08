Zorgen om dieren in snikhete vakantiewoningen op de Veluwe: ‘Laat je huisdier niet achter’

Vieze verrassing voor agenten in Lelystad: man houdt het niet droog na arrestatie

De agenten in Lelystad hadden dinsdagavond hun handen vol aan een 58-jarige dronken man uit Harderwijk. Hij bleef de politie maar beledigen, waarop de man werd aangehouden. Hij verzette zich hevig en vond het nodig om in de politieauto in zijn broek te plassen.

