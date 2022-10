Zorgen om ‘puppy-man’ met wit busje op Veluwe: ‘Doen steeds wildere verhalen de ronde’

MET VIDEO Gezellig­heid, maar ook kritiek en strijdlust tijdens Ossenmarkt in Putten: ‘Boeren worden de grond in gedrukt’

Koeien, trekkers en stro. Tijdens de traditionele Ossenmarkt in Putten is er als vanouds veel aandacht voor de agrarische sector. Normaliter staan tijdens de najaarsmarkt gezelligheid en ontmoeting centraal, maar dit jaar is er ook kritiek en strijdlust te horen. ,,Boeren worden de grond in gedrukt.’’

12 oktober