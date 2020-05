Zorgen om sinterklaasfeest op de Veluwe: ‘Pieten met mondkapjes? Ik zie het niet voor me.’

Tim Smit heeft om te beginnen een rotsvast vertrouwen in de conditie van Sinterklaas zelf. ,,Hij heeft de builenpest en de Spaanse griep overleeft, dus moet corona ook wel lukken’’, zegt hij quasi grappend. Maar als coördinator van het Pietenhuis in Harderwijk heeft hij met meer zaken rekening te houden. ,,In het Pietenhuis rent en loopt iedereen door elkaar, en het is binnen. Tegelijk hebben we al die bezoekers hard nodig om financieel rond te komen. Dat is een dilemma, want hoe doen we dat in de anderhalvemetermaatschappij?’’