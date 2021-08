Zorgverleners in dagbesteding op de Veluwe krijgen tóch een eerlijk tarief: korting wordt teruggedraaid

Afghanen is al verteld dat hun verblijf in Harskamp zeer tijdelijk is: dit weten we nu over de opvang

26 augustus Binnen de grenzen van de kazerne in Harskamp verblijven op dit moment honderden vluchtelingen. Hoe lang ze daar gaan blijven is onbekend. De Afghanen zelf is al verteld dat ze na de quarantaineperiode in Harskamp elders heen worden gestuurd. Wat we nu weten over de opvang in Harskamp: