Zorgverzekeraar Menzis: ‘vertrek uit regio Noord-Veluwe niets te maken met financiën’

Vorige week trok wethouder Yasemin Cegerek van de gemeente Heerde in deze krant fel van leer tegen zorgverzekeraars, die volgens haar ‘puur en alleen kijken naar rendabiliteit’. Het was een reactie op het besluit van Menzis om vanaf 2021 te stoppen met de collectieve zorgverzekering voor minima in Heerde. ,,Het is voor deze bedrijven een keihard knakenspel’’, zei de bestuurder. We zijn teleurgesteld en kwaad vanwege het feit dat verzekeraars hun machtspositie zo inzetten en gemeenten laten bungelen.’'