Zucht van opluchting: minder streng handhavingsbeleid in Putten naar permanent wonen op recreatieparken

video & update Wolvin op Veluwe heeft mannetje in haar buurt: ‘Grote kans op welpjes’

18 februari De wolvin die zich definitief heeft gevestigd op de Noord-Veluwe heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, meldt de provincie Gelderland. Volgens Wolven in Nederland is het mannetje afkomstig uit de buurt van Hannover in Duitsland. De kans op jonge wolfjes is volgens de organisatie ‘levensgroot’.