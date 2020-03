Zuid-Afrikaanse wijnhuizen moeten deuren sluiten na ‘corona-bezoek’ uit Nijkerk

LIVE | Corona in de regio: 80-plus­ser uit Hasselt overleden aan virus, Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel zet organisa­tie ‘op een laag pitje’

15:04 Nederland heeft in de strijd tegen het coronavirus de grenzen gesloten. Sinds gisterenmiddag zijn burgers van buiten de Europese Unie niet meer welkom in ons land. Het openbare leven is totaal veranderd sinds corona de kop op stak in Nederland. Ondanks alle vergaande maatregelen gaat het leven ook gewoon door. Ook vandaag volg je alle ontwikkelingen in ons liveblog.