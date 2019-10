Zwaargewonde bij incident aan Sprengenweg in Heerde

Kringloop­win­kel in hulpmidde­len gaat naar hartje zorgdorp Ermelo

12:00 Eindelijk heeft de Zorgoutlet in Ermelo een vast onderdak. En nog wel midden in het dorp ook: aan de Stationsstraat, waar vroeger tassenwinkel Petra zat. Daarmee eindigt een zoektocht van dik twee jaar voor de enige kringloopwinkel in gebruikte hulpmiddelen in de wijde regio.