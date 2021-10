Zwembad De Veldkamp in Wezep lijkt gered, maar dat gaat Oldebroek wel ruim 2 miljoen euro kosten

Met een ruime omweg zijn de gemeente Oldebroek en Sportfondsen Oldebroek bv in zwembad De Veldkamp weer tot elkaar gekomen. Begin 2020 gaf Sportfondsen Nederland, waar Sportfondsen Oldebroek bv onder valt, aan de exploitatie van het verlieslijdende zwembad in Wezep niet meer te zien zitten. Na het uitzingen van de opzegtermijn werd besloten de samenwerking op te rekken tot het einde van dit jaar.

Eerst duidelijkheid over toekomst zwembad De Veldkamp in Wezep, dan pas praten over zonnepanelen

Gemeenteraad is aan zet

Dat bedrag is nodig om de exploitatie rendabel te maken. Sportfondsen stapte een aantal jaar geleden in bij De Veldkamp, de gemeente Oldebroek moest toen nog elk jaar 4 ton bijtellen. Dat tekort werd teruggebracht naar twee ton, maar meer rek zat er volgens Sportfondsen niet in. Het bedrijf lichtte daarom een optie om te stoppen met de exploitatie.

De gemeenteraad moet op 11 november - tijdens de vergadering over de begroting - besluiten of ze jaarlijks 219.000 euro over heeft voor het openhouden van het zwembad. Wethouder Bob Bergkamp zegt: ,,Mijn inzet is altijd geweest om het zwembad open te houden, het is een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Exploiteren zonder gemeentelijke bijdrage is helaas buitengewoon lastig. Met de investering én Sportfondsen Oldebroek BV als exploitant kan ons lokale zwembad blijven bestaan.’’