Zwembad Wapenveld floreert wéér, ondanks corona en faillissement zwemschool Akwaak

Even is er aan gedacht om op zaterdag 28 augustus, de dag dat 50 jaar geleden het bad werd geopend, met wat feestelijk vertoon het nieuwe terras en zonneweide in gebruik te nemen. “Maar daar zien we toch vanaf gezien de ontwikkelingen rond corona. We vinden het onverantwoord om nu mensen in grotere groepen bij elkaar te brengen en hebben besloten de geplande feestweek een jaar uit te stellen”, licht Dokter toe.