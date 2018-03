Zwerfafvalbrigade houdt Nijkerk schoon

Dieke Frantzen leidt Rode Kruis IJsselland

13:29 Dieke Frantzen-Boeve uit Steenwijk is de nieuwe districtsvoorzitter van het Rode Kruis IJsselland. Ze is nu nog wethouder in de gemeente Steenwijkerland voor D66, maar heeft aangekondigd na de verkiezingen niet meer beschikbaar te zijn. Ze neemt naar het Rode Kruis haar ervaring mee als algemeen Commandant Geneeskunde, beschikt over een juridische achtergrond en is vier jaar wethouder.