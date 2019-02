Zwols project van ‘Rabo naar Pabo’ krijgt landelijk steeds meer navolging

Als alles meezit, is Sigrid Loos (35) uit Elburg nog voor de komende zomervakantie gediplomeerd pedagogisch professional. Rond die tijd zal ze voor het laatst de deur van de Rabobank-vestiging in Dronten achter zich dichttrekken. Ze is daarmee één van de eerste deeltijdstudenten van de Katholieke Pabo in Zwolle die het traject ‘van Rabo naar Pabo’ afrondt.