Corona veroorzaakt enorme verschuiving van stemlocaties Oost-Nederland: streep door zorgcentra

Caroline van der Plas heeft kloppend hart voor de boer: ‘Ik blijf me verzetten tegen de leugens die over de sector worden verspreid’

28 februari LIEVELDE - Voor veel agrariërs is ze een baken in onzekere tijden. Caroline van der Plas uit Deventer is lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB), lijst 23 bij de Kamerverkiezingen op 17 maart. Tot 2017 was ze lid van het CDA. ,,Als die partij goed was geweest voor de boeren had ik hier nu niet gezeten.’’ Zaterdag was er een verkiezingsbijeenkomst op het terrein van de Zwarte Cross in Lievelde.