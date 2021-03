De eerste stembureaus zijn geopend! Hier vind je alle stemlocaties in jouw buurt

De coronacrisis zorgt voor een flinke verschuiving in de locaties van stembureaus in deze regio. Ook zijn er in veel gemeenten meer stembureau's bijgekomen.

In deze regio zijn vanaf vandaag al 123 locaties open voor 70-plussers en mensen uit risicogroepen. Per stembureau is aangegeven wanneer en waar deze geopend is en of de locatie toegankelijk is voor mindervaliden.