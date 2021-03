Hoe stemde jouw gemeente? Bekijk hier alle uitslagen van de verkiezingen

VIDEO Kleinste stembureau van Nederland verhuist van woonkamer naar schuur: ‘Helaas geen kop koffie’

13 maart Dat het kleinste stembureau van Nederland in Marle staat is al jaren bekend. Maar is dat nog wel de kleinste nu het vanwege coronamaatregelen is verplaatst naar een schuur? Jazeker, zegt bewoner Wim Westhoff. Ook in zijn schuur aan de Marledijk 2 blijft het de kleinste, maar wel coronaproof.